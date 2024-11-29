Получение шенгенской визы

Получение шенгенской визы – это прекрасный вариант для людей, которые планируют путешествие по нескольким европейским странам. Наличие соответствующего документа позволяет беспрепятственно пересекать границы государств, входящих в зону Шенгена. Это дает отличную возможность познакомиться с многочисленными достопримечательностями Европейских стран за одну поездку.

Многие шенгенские государства являются членами Европейского Союза (кроме Швейцарии, Норвегии, Исландии). Шенгенская виза (шенген) оформляется в страну, в которой запланировано самое длительное пребывание. Если путешествие подразумевает пересечение нескольких границ государств Шенгенской группы, то оформление разрешения осуществляется через страну первичного въезда.

Помощь в оформлении шенгенской визы

Компания Etats Schengen – надежная организация, оказывающая услуги в сфере профессионального оформления разрешений на въезд в страны Шенгена. С 2008 года мы помогаем нашим клиентам с получением шенгенских виз. У нас есть большой опыт работы, в течение долгих лет наша компания тесно взаимодействует с посольствами и визовыми службами различных стран. Поэтому сотрудничество с Etats Schengen может значительно упростить процедуру оформления шенгенских виз и существенно повысить шансы на вынесение положительного решения.

Дополнительные услуги Etats Schengen

Решение вопросов при отказе в выдаче шенгенской визы

Мы также оказываем помощь в решении вопросов, связанных с отказом выдачи визы. При необходимости поможем Вам опротестовать решение консульства и подать апелляцию.

Оформление медицинских страховок выезжающим за границу

Наличие медицинской страховки – обязательное условие для всех категорий граждан, которые выезжают за границу. Независимо от типа шенгенской визы мы поможем сделать полис в кратчайшие сроки. При оформлении медстраховки с многократным выездом за рубеж предоставляются скидки.

Решение других вопросов, которые чаще всего возникают при прохождении визовых процедур

При необходимости мы ответим на основные вопросы, которые возникают в процессе оформления шенгенских виз. Наши специалисты с большим опытом работы подробно проконсультируют Вас. Например, они расскажут сколько времени уйдет на получение шенгенской визы в Испанию, есть ли возможность ускорить данный процесс, всегда ли требуется личное присутствие в консульстве, где нужно получать шенгенскую визу и пр.

Разновидности выдаваемых шенгенских виз в зависимости от цели пребывания в стране

Тип А. Данный тип шенгенской визы дает возможность осуществлять транзитный перелет через одно из государств, входящих в Шенгенскую зону. Он не позволяет перемещаться по самой стране. Тип B. Получение шенгенской визы типа В нужно лицам, планирующим выезжать в другое государство через страну, подписавшую шенгенское соглашение, на любом виде наземного транспорта. Разрешение данного типа действует в течение 1–5 суток. Тип С. Получение такой шенгенской визы краткосрочного типа требуется тем, чья конечная цель путешествия – страна зоны Шенгена. Разрешение предоставляет своему владельцу возможность пребывать в стране не более 90 суток. Тип D. Если Вы будете находиться на территории государства в течение продолжительного периода, то Вам нужно получить долгосрочный Шенген. Он позволит осуществлять транзитный проезд по территориям других государств.

Виды выдаваемых разрешений в зависимости от типа въезда в зону Шенгена

Однократная и двукратная Лицо, получившее разрешение, может въезжать на территорию через то государство, на которое у него имеется оформленная шенгенская виза. Обращаем Ваше внимание, что пересечь границу разрешено 1 раз. Иначе говоря, если виза оформлена на месяц, то ее владелец не имеет права пересекать границу 2 раза и пребывать в стране 20 дней за один раз и 10 дней за другой. Срок действия разрешения может использоваться только за 1 раз. Многократная (мультивиза) Такая шенгенская виза дает право въезжать в любую страну зоны действия шенгенского соглашения. Мультивиза обычно оформляется на срок от одного месяца до года. Обращаем внимание, указанный срок обозначает период действия разрешения, а ни в коем случае не время пребывания в данном государстве! Обладатель визы может находиться на территории страны до 90 дней (суммарно).

Стоимость оформления шенгенской визы

Специалисты Etats Schengen оказывают помощь в заполнении анкеты на шенгенскую визу и срочном оформлении разрешения на въезд. Стоимость шенгенской визы зависит от нескольких факторов. Основные из них – размер консульского и визового сборов, цена страховки, необходимость перевода документов, страна и время пребывания, тип визы в Шенген.

Виза во Францию, в Италию, Испанию до 15 дней От 10000 руб Годовая виза От 800 евро Срочная за 3 дня От 0 руб Виза до полугода для Крыма От 0 евро Виза на год для гр. Беларуси От 800 евро Срочная виза за 1 день От 0 евро

Для получения более подробной информации о стоимости шенгенской визы и процедуре оформления документов, позвоните менеджерам Etats Schengen по телефонам: